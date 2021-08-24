（早报讯）冠病疫情之际，时装潮流不停缓，时尚品牌公司华杰虽无法举办实体时装秀，但善用数码科技与买家进行线上直播，创办人也充当“网红”，介绍最新产品。

华杰（Charles & Keith） 副总经理王富梁说，疫情将集团的数码计划加快了两三年。

他提到，疫情前，数码计划可能只是由公司几名专员负责领导，开发内部专用的应用。但如今，所有职员都成为数码计划的一份子，一些部门甚至主动发起试验项目，提升运作流程。

例如，零售员过去主要通过电邮向总部反馈顾客建议，如今只要拍下产品，形容要改进的地方后，就能登录系统将反馈发送到云端上，设计师也能即时掌握资讯，将建议纳入未来的设计中。相关的编码程序由一组零售员完成，该功能目前在10间Pedro商店测试。

王富梁指出，以往推出新产品时，来自世界各地的买家都会齐聚总部，观赏时装秀，与设计师和营销团队交流和洽谈生意。但冠病暴发后，边境落实管控措施，公司只好通过线上直播介绍最新产品。

他提到，好处是更多伙伴能参与其中，但线上直播也有其限制，包括买家无法亲自试穿或试戴产品等。“疫情之后，我们想继续线上直播，或许推出结合线上线下的时装秀，毕竟线下的活动还是有它的价值。”

贸工部长颜金勇和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天（8月24日）走访了华杰总部。颜金勇接受媒体访问时指出，零售业的数码化和转型过程在冠病暴发前已在进行，但冠病加速了整个步伐。

他说，迈向冠病共存（COVID-resilient）社会之际，政府会继续和业界合作，协助业者转型应对新常态。对于零售领域，电子商务平台将有助业者开拓实体店面和海外的市场。 “对零售领域而言，数码化是个重要工具，帮助他们在疫情后以更强的姿态出击。我有信心在我们达到与冠病共存的阶段时，零售领域会复苏，也会有良好表现。”

颜金勇也提到，零售领域也非常现实，明白生存和成功的关键不是政府给予的财务援助，而是要把生意带回来。当生意人和旅客能安全到访新加坡，那将是带动零售领域增长的主要动力。