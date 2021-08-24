知识产权局将提供更多资源 帮助企业渡过疫情

（早报讯）新加坡知识产权局将提供更多知识产权资源，帮助企业实现价值最大化，从而渡过疫情。当局也将加强区域的知识产权合作方案，帮助企业更有效地进入国际市场。

第十届知识产权周（IP Week@SG）今天（8月24日）在滨海湾金沙开幕。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉致辞中透露上述信息。

唐振辉说：“我们希望这些举措将为本地企业和知识产权专业人士提供持续增长的机会，从而强化新加坡作为全球知识产权中心的地位。”

为扩大本地知识产权人才储备，新加坡知识产权局（IPOS）与新加坡管理大学杨邦孝法学院合作，试行“知识产权领袖指导计划”(Mentoring IP Leaders programme, IP MILE)，参与该项目的大三及毕业班的学生将接受IPOS有关法律咨询的指导。

与此同时，新加坡人还可以申请知识产权精深技能研究奖(SFSA-IP)。该奖项将颁发30份5000元的培训基金，以培养新加坡人的知识产权能力。该奖项于2017年推出，今年的奖项数量在过去两年中增长了超过五成。

为了改善新加坡的知识产权纠纷解决程序，IPOS还组建了16名包括工程、医疗、制造、信息通信技术和制药领域在内的本地知识产权专家团，他们可在与知识产权和技术纠纷有关的法庭诉讼或仲裁中提供帮助。

同时，一款名为IPOS GO的手机应用也推出新的搜索功能，企业及新业主可通过该应用快速搜索类似的企业名称、商标、可用域名和社交媒体用户名，便于他们为自己的品牌决定一个合适的命名。

此外，IPOS和中国国家知识产权局将把“专利审查高速公路”（patent prosecution highway）延长5年，至2026年8月31日。申请人无论是向新加坡还是中国专利局提交专利申请，都可以提高加快专利申请的速度。

知识产权周的开幕仪式上举行了颁奖典礼。为表彰本地企业在创新和知识产权管理方面的杰出成就，IPOS颁发了五项知识产权创新奖，新加坡国立大学旗下的分子诊断科技公司Innovations Exchange、防雷技术供应商Critical Facility Group等企业获奖。