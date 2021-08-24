国会预算委员会：应有一主导部门管理医疗保健财政负担

（早报讯）政府在确保有健康财政状况的同时，也应鼓励新加坡人采纳健康的生活方式，这是管理不断上涨的医疗保健开支的策略之一。国会预算委员会吁请政府委任一个部门，协调与领导整个政府管理医疗保健开支不断增加的财政负担。

此外，委员会也促请政府确保投入足够人力和资源，实行和监督各项冠病疫情扶助计划的落实。

国会预算委员会（Estimates Committee）昨天（23日）向国会提呈了报告，并针对监督冠病疫情扶助计划的落实、解决严峻的财政状况所采取的措施、如何进一步推动新加坡人健康生活以管理医疗保健开支不断增加的财政负担，以及新加坡绿色发展蓝图等课题提出关注和建议。

去年，政府在九个内里推出了五个预算案，承诺提供近1000亿元的经济和社会援助，以及推行系列公共卫生管理措施，协助国人渡过疫情难关。

委员会指出，政府重金推出冠病扶助配套以及各项补贴计划，因此须要强有力的监控机制、透明度以及问责制，确保公款运用妥当。

委员会主席、西海岸集选区议员洪维能在文告中说：“我们对雇佣补贴计划出现计算错误感到关注，但我们也意识到导致错误发放补贴的原因，也注意到政府对所犯的错误保持坦率和透明。委员会促请政府尽可能定期提供最新的进展，让我们了解纠正错误的进度。”

根据媒体今年4月报道，政府去年10月发放的雇佣补贴（Job Support Scheme）出现计算错误，约5400家企业多领了大约3亿7000万元补贴。今年5月，时任贸工部长陈振声告诉国会，政府已追回约2. 5亿元错误发放的雇佣补贴，并从较大型企业取得归还8300万元的承诺，约占错误发放补贴总额的九成。

为了更好管理冠病扶助计划的实施和监督工作，委员会促请政府确保安排足够的人力和资源进行这项工作。

委员会也指出，推动国人选择健康的生活方式，是应对与日俱增的医疗保健开支的策略之一，委员会因此吁请政府继续探索推广健康生活的新措施。

另外，报告也提到了今年财政预算案中宣布的新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan）。

委员会建议财政部与相关部门合作，在落实蓝图的计划时尽量减少重复和浪费，并建议以具有吸引力的方式，公布该计划的目标、取得的进展，以及国人为实现这些目标所须付出的努力。

“这种推广方式可以让更多人了解2030年新加坡绿色发展蓝图，并为绿色运动尽一份力。”