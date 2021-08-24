当年中头奖5万元一半花在“吊花场” 男子悔不当初

买万字票中了头奖5万元，但男 子流连“吊花场”夜夜笙歌，如今结 婚后浪子回头，希望奉劝年轻一代好 好存钱，不要将钱随意花掉。

面簿页面 “Singaporeuncensored”昨天（8月23 日）上载一则贴文，网友Aaron希望 分享自己年轻不懂存钱的经历。

根据贴文，Aaron曾中了万字票 头奖，赢得5万元的款项，然而这笔 偏财来的快，去的也很快。

据他所说，自己当时年轻气盛， 不会理财，用奖金买了太多根本不会 穿的衣服，还曾经花1000元买名牌的 T恤。

最要命的就是，奖金中至少有一 半花在“吊花场”，把奖金用来买花 环给里头的陪酒女郎“吊花”，虽然 赚到了面子，却花费了大笔的金钱。

Aaron表示自己结婚后，对当初 乱花钱的行为一直悔不当初，不断想 起自己当年犯下的错误，“我的孩子 要出生了，这将会花很多钱，我真 的都没有勇气去设想自己的退休规 划。”

他希望借由分享自己当年犯下的 错误警惕年轻一代，一定要记得存 钱，未雨绸缪，以备不时之需。

Aaron建议年轻一代可以考虑将 薪水里头一个固定百分比的数额存 下，慢慢积累自己的财富。“存钱不 能着急，需要慢慢积累。”

Aaron在贴文中写到，中了万字 票也需要自律，让自己的财富能够积 累，不然随时可能将得来不易的钱财 花光，落得惨痛的下场。