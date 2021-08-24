新美加强合作 应对供应链挑战

（早报讯）信任、多元化与互联互通是新加坡协助维持全球供应链韧性的三大关键要素。新加坡和美国下来将举行新美供应链对话，加强合作。

到访新加坡的美国副总统哈里斯今早出席“供应链韧性圆桌论坛”，与我国贸工部长颜金勇及国际商界领袖进行对话。

哈里斯在论坛上指出，全球供应链阻断的问题需要所有国家，尤其是有合作伙伴及联盟关系的国家一起协调解决。“没有任何一个国家可生产及满足所有的需求。因此，我们必须通过一些协作，来满足对物资的需求。”

哈里斯说：“通过两国的合作，美国与新加坡将应付我们眼前及长期的挑战，强化供应链的韧性。”

颜金勇指出，信任、多元化和互联互通是重要的原因，让美国和新加坡可以继续合作应付共同的供应链挑战。

整个冠病疫情期间，新加坡是其中几个继续维持货品与服务畅通，不实施出口管控的国家之一，包括继续让3M出口N95口罩到美国。颜金勇指出，这提升了我国作为国际社会及商界可信赖伙伴的信誉。

他也说：“多元化的货品来源是确保重要物资供应可靠的关键因素。当其中一个来源受阻，供应链可灵活应变。这意味着我们和广泛及可信赖的伙伴一起合作，确保物资即使在艰难的情况下仍继续流通。”

新加坡的第三大优势，是与全球的高度互联互通。颜金勇说：“当新航失去了乘客，便以货运取代。当空运放缓，我们也得以把许多物资的运送转向海运。此外，我们也同许多国家签署供应链互联互通协议，强化我们保障物品及必需品在大流行期间自由流通的决心。”

参与论坛的商界代表包括黑石（Blackrock）、格芯（GlobalFoundries）、3M、宝洁（Procter & Gamble）及淡马锡控股的管理层。