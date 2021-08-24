新医疗网络信息综合系统后天启用 完善医护人员抢救工作

民防部队与卫生部和国防科技局推出的医疗网络信息综合系统将会为救护人员和伤患争取宝贵的时间，伤者还未抵达医院，院方就能通过系统掌握他们的医疗资料，为抢救工作做好准备。

名为医疗网络信息综合系统（Operational Medical Networks Informatics Integrator，简称OMNII）能让在前线抢救伤者的救护人员，第一时间把伤者的血压、脉搏等生命迹象，以及伤者有无对药物过敏等关键资料传送到院方。

卫生部院前护理急救单位主任王英福教授受访时强调，紧急事故发生时，即时的信息流通，对于拯救生命至关重要。“随着OMNII的推行，急诊部门在病人还没到急诊部门前就收到他医疗的信息，这可以让我们做好准备，为病人提供更及时的医疗。”

OMNII将在后天（8月26日）分阶段在我国医院启动。