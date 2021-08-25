（早报讯）美国股市周二在淡静交易中收高，标普500指数和纳斯达克指数更是创下新高。

美国食品和药物管理局（FDA）日前批准了辉瑞（Pfizer）—BioNTech冠病疫苗的全面使用授权，引发了投资者对经济复苏的乐观情绪，与经济复苏相关的旅游和休闲板块表现优于大盘。

道琼斯工业指数收高0.09%至3万5366.26点；标普500指数上涨0.15%，报4486.23点；纳斯达克指数收升0.52%至1万5019.80点。

新加坡股市周二也上涨0.65％，新加坡海峡时报指数全日上涨20.06点，闭市报3107.62点。

今日可关注的股票：

1.目前停牌的Falcon能源（FalconEnergy）计划再次申请进行债务重组协议安排（scheme of arrangement），原因是之前的申请已经过期而且无法再延期。

2.澳大利亚付款公司Afterpay在2021财年全年净利润为4亿3410万澳元（4亿2653万新元），同比大涨74%；集团总收入为9亿2470万澳元，同比增长78%。

收入大增是因为集团业务扩大地域范围，而且业务强劲增长。

3.事必得工业（Spindex）截至今年6月底的全年净利大增75%至2130万元，营收上升37%至2亿零490万元。公司计划派发每股4.5分的股息。

公司业绩突飞猛进的原因是冠病疫情只是许多人居家办公，办公室设备、家用电器和嗜好用品需求进而大涨。每股盈利为18.44分，高于前一年的10.57分。

公司的机械和自动化系统业务收入在2021财年上半年同比上升51%，影响各印刷业务收入则上升69%。

4.吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）周二披露已使用私下配售活动的部分收益。信托表示，收益为2亿零430万元，并已使用其中的1亿4830万元。信托把6460万元用于收购中国广东的数据中心，另外用8170万元偿还用于未来收购计划的贷款。

5.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）完成附加单位发行和私下配售活动。附加单位获得约3.6倍认购率，筹集4960万元资金，私下配售则筹集1亿元资金。该股收报0.475元，下跌1.04％。