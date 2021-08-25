白沙浮商业城BHG职员确诊 百货公司关闭

（早报讯）白沙浮商业城感染群的20起病例中有至少一人是BHG百货公司的职员。商业城内的BHG百货从昨天起关闭两天，进行彻底消毒和清洁工作。

BHG昨天（8月24日）在面簿发文指出，白沙浮商业城分店的一名职员于本月23日确诊冠病，公司已要求所有与这名职员有过密切接触的员工自我隔离并接受冠病检测。

白沙浮商业城今早在面簿贴文表示，除了上述BHG职员确诊的情况，商场仍在等待卫生部和其他受影响的店面提供更多详情。

记者今早走访白沙浮商业城时发现，在商场三层楼面都有店铺的BHG百货公司店内灯火通明，但不见人影，多个出入口都关闭并贴上“8月24日和8月25日不营业”的告示。

BHG在贴文中也提到，公司将暂停派送网上订单的货品，白沙浮商业城分店将在明天重新开放并恢复运营。

白沙浮商业城表示，商场已按照当局的指示采取了必要的环境清洁措施，并增加了电梯按钮和扶手等公共区域关键接触点的清洁和消毒频率，也在商场入口、电梯和客户服务柜台提供手部消毒液。

“此外，我们根据当局的指示加强了商场内的空气流通和清洁程序，包括每日净化空气并完全打开建筑物中的通风口，以最大限度地增加室外空气的摄入。”

卫生部昨晚在文告中指出，白沙浮商业城有20名员工确诊，当局将为受影响店铺的员工进行冠病检测，并为本月17日至24日期间到过商场的公众进行免费检测。