黄佳俊出任日本爱乐乐团首席客卿指挥

从下月起，我国青年指挥家黄佳俊将接替世界著名指挥家尼姆·雅尔维（Neeme Jarvi）成为日本爱乐乐团首席客卿指挥，为期两年。

日本爱乐乐团在今天（25日）下午公布的文告中宣布上述信息。

该团理事长兼首席执行官平井俊邦在文告中说：“在黄佳俊指挥的首次亮相中，他和乐团之间立即产生了化学反应。他的指挥充满欢乐、睿见和智慧，令人感到振奋。我热切地期待着我们未来的合作。”

黄佳俊透露，他与该团首次合作的音乐会原本应是去年3月，但受疫情影响而取消。今年3月，乐团首席指挥因卡宁（Pietari Inkinen）因故无法登台，而黄佳俊当时正在日本，于是受邀“代班”一周，瞬间擦出火花。他说：“在我的第二场演出后，乐团理事会便邀请我共进晚餐。席间我们互相分享了关于乐团发展的理念，由此一拍即合，共同探讨未来合作的方向。”

现年35岁的黄佳俊毕业于新加坡国立大学杨秀桃音乐学院，自2016年摘夺国际顶级“古斯塔夫·马勒指挥大赛”的桂冠后邀约不断，至今已和纽约爱乐乐团、洛杉矶交响乐团和捷克爱乐乐团等世界知名乐团合作。英国《金融时报》曾评价他为“当今最值得关注的青年指挥之一”，他目前也是德国纽伦堡交响乐团的首席指挥。

黄佳俊说：“日本是世界上古典音乐生态最好的宝地之一，铃木教学法、雅马哈乐器和三得利音乐厅都是世界性的古典音乐标志。世界上的第一部立体声唱片，就是由日本爱乐乐团首任首席指挥渡边晓雄在1962年录制的西贝柳斯交响曲全集。该团还致力于推动当代的古典音乐创作，至今已委约武满彻、芥川也寸志和细川俊夫等作曲家创作42部作品。作为一名亚洲人，我十分期待深入研究这些作品，并把它们纳入我未来的演出节目中。”

黄佳俊今年3月在日本的生活照（受访者提供）

自日本2011年遭受东北大地震以来，日本爱乐乐团在灾区共举办了263场演出和工作坊，为灾民提供精神支持并参与重建工作。黄佳俊为此十分触动，他说：“在过去几年里，我在Project Infinitude下一直与新加坡慈善组织‘Child at Street 11’的孩子们保持联系和互动。我亲身体会到，通过音乐提升人类精神是多么重要且具有挑战性的事业。能够与日本爱乐乐团合作，我感到非常自豪。”

此外，黄佳俊称赞日本观众有极高的欣赏素养。这不仅体现在鸦雀无声的音乐厅，有些乐迷在音乐会前组成兴趣小组探讨曲目，之后还相约到居酒屋继续讨论。黄佳俊说：“观众们如此爱音乐、懂音乐，让我感受到我的音乐是被用心倾听的。”

“再加上乐团超一流的演奏水准和世界著名的三得利音乐厅，这简直是任何一个指挥家的梦想工作。”黄佳俊说：“我仍然对这个消息感到非常兴奋，并期待着即将和乐团共同创造并经历的音乐之旅。”