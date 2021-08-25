更多商场设防疫器自动派发机 首次领取者可免费送至住家信箱

公众持有的合力追踪携手防疫器如果损坏或电池耗尽，即日起可到更多指定商场的自动派发机更换。民众俱乐部及联络所则从下周一起逐步设立自动派发机。当局也将为首次领取防疫器者推出免费派送服务，将防疫器递送到他们的住家邮箱。

隶属总理公署的智慧国及数码政府署（Smart Nation and Digital Government Office，简称SNDGO）今天（8月25日）发布文告宣布上述消息。

SNDGO说， 合力追踪携手防疫器自动发派机将逐步推出，预计最迟10月底之前在本地逾40家购物商场，以及所有108所民众俱乐部及联络所安设。

由于全岛的便携器更换柜台将逐步减少，政府将为首次领取防疫器的公众推出一项新的派送服务，免费将防疫器送至他们住家的信箱。

公众可上网www.token.gowhere.gov.sg，使用电子政府密码（Singpass）申请这项服务。一旦申请通过，防疫器将会投放进申请者的信箱。没有电子政府密码的公众则需要申请密码，或到民众俱乐部领取。这项免费派送服务只供首次领取者使用，不能用来更换新的防疫器。

文告指出，SNDGO是同淡马锡基金会合作，将口罩自动派发机进行改装，让公众可以利用自动发派机更换防疫器。

两台防疫器自动派发机已在7月26日装置在实龙岗Nex购物中心和巴旺的太阳广场（Sun Plaza），获得公众的积极反馈。SNDGO按公众反馈对发派机进行改良，每台派发机如今装有约1400个防疫器供领取。到自动发派机更换防疫器的公众，距离上一次领取防疫器必须至少60天。未满60天的公众，则必须到人工柜台去更换。

随着自动派发机逐步在更多地点推出，位于民众俱乐部及联络所的防疫器更换柜台将逐渐减少。至于有较多年长者居住的地区，民众俱乐部及联络所仍会保留这类柜台，以方便乐龄人士更换。目前位于购物商场的17个更换柜台，则将于本月31日停止服务。

SNDGO预计最迟10月底之前，将防疫器自动派发机装置在所有民众俱乐部及联络所，以及人流量高的购物商场。公众可上网www.token.gowhere.gov.sg，查询自动派发机的地点。