全球公共投资者资产创新高 GIC和淡马锡位列全球十大主权基金

（早报讯）全球资产市场在冠病疫情暴发后迅速回升，推动全球公共投资者的资产创下历来最高水平，其中新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股位列全球十大主权财富基金。

全球智库OMFIF发布的《全球公共投资者》（Global Public Investor）报告显示，截至2020年底，公共养老基金、主权基金和中央银行等年全球公共投资者的总资产增至42.7万亿美元（57.85万亿新元），较2019年的40.2万亿美元，增长6.2％。

报告指出，市场在疫情冲击下迅速复苏，高风险资产如股票带来强劲回报，推动全球主权基金的总资产从9万亿美元，增加近4％至9.3万亿美元。

我国的GIC和淡马锡去年表现都相当出色。GIC资产管理规模增加3％至4532亿美元，全球主权基金排名第6。淡马锡的资产则增加16％至4313亿美元，全球排名第7。

若包括央行和公共养老基金在内，GIC全球排名为21，排名上升一个位置；淡马锡排名为23，排名上升两个位置。

另外，新加坡金融管理局（MAS）全球排名28，上升六个位置。它的总资产大涨30％至3623亿美元，是全球五大增长最迅速的公共投资者之一。

公积金局全球排名30，上升两个位置。它的总资产增加7％至3111亿美元。在全球的公共养老基金中，它是第九大基金。

OMFIF是一个专注于央行、经济政策，以及公共投资领域的独立论坛。它的《全球公共投资者》报告涉及全球850家公共机构。

报告指出，去年增长主要是因为公共投资者加强绿色和增长资产，很大程度上又是养老基金（增5.2％至18.1亿美元）和央行（增9.3％至15.2万亿美元）所推动的。

报告调查也显示，全球公共投资者目前正关注从疫情中复苏、人民币升值和气候变化等议题。