政府与行业伙伴合作反诈骗 Lazada骗案通报减少逾八成

打击骗案有赖政府与社区多方合作，行业伙伴的参与同样重要。去年，电商平台Lazada透过采用能够及早侦测潜在欺诈行为的分析工具，将平台的骗案通报大幅减少了逾八成。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今早（8月25日）出席首次举办的反诈骗网络研讨会时，以上述例子阐述我国如何多管齐下对抗骗案。

警方去年接获的骗案通报从2016年的约5400起，翻了两倍至约1万6000起。骗案在去年占罪案总数的42％，损失预计达约2亿6500万元。

陈国明说，除了金钱上的损失，骗案对受害人在情绪上的影响也不容小觑，例如不时有受害人分享自己在被骗上万元后陷入忧郁的经历。

为了更有效防范骗案，政府、业界和社区须紧密合作。其中，电信公司、银行、社交媒体平台和电子商务平台等行业伙伴扮演着重要角色。

鉴于许多骗案源自网上交易，政府正和Lazada、Carousell等电商平台合作改善用户认证、交易安全以及损失追讨等程序。陈国明说：“我们会继续与利益相关方合作，确保解决方案能够有效应对不断演变的诈骗伎俩。”

警队反诈骗部门则通过Project Frontier计划与30多家金融机构合作，在接获通报的一天内迅速冻结涉事户头，去年帮助追回超过5700万元资金。

担任打击诈骗跨部门委员会主席的陈国明也阐述了政府打击骗案的种种努力。防诈应用ScamShield自去年11月推出以来累计逾20万次下载，至今收到逾140万条短信举报，并且屏蔽了约8600个诈骗号码。

陈国明呼吁公众尽一己之力警惕骗案，也和身边亲友分享防诈资讯，例如互相告知可疑链接等。“民众保持警觉和警惕，是反诈骗的最佳防线。”

名为Scaminar! The Fight against Scams的反诈骗网络研讨会由内政部的内政团队行为科学中心，携手来自金融与电商行业、学术界、社区及各政府部门的伙伴举办，研讨会今天上午透过Zoom和内政部面簿页面直播。