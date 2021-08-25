新一批20辆电动巴士陆续投入运作

（早报讯）一按下按钮，巴士车位上方的受电弓就会启动，为巴士快速充电。

陆路交通管理局新一批20辆电动巴士今天（8月25日）起陆续投入运作，穿行路线包括公共交通业者新捷运经营的38号和40号路线，以及SMRT的176号和976号路线。38号和40号路线从勿洛巴士转换站出发，176号和976号路线则从武吉班让巴士转换站出车。

加上这20辆电动巴士，陆交局2018年斥资约5000万元购买的60辆电动巴士将全面上路。

中国汽车制造商比亚迪（BYD）和新科工程（ST Engineering）旗下的新科陆路系统分别标到20辆单层电动巴士的合同，由中国宇通客车和电力公司南瑞集团组成的合资公司则标到10辆单层和10辆双层巴士的合同。

最新的20辆三门单层电动巴士来自新科陆路系统。有别于之前投入运作、采用插座充电的40辆电动巴士，上述20辆电动巴士采用受电弓（pantograph charger）充电。电力若耗尽，只要30分钟就能完成充电，行驶里程达130公里。

但一般情况下，巴士电力不会耗尽，巴士车长回返巴士转换站后，只要充电10分钟至15分钟就能再出发。约15分钟的充电过程相等于约48公里的行驶距离，这足以应付以上四条路线的全程距离。

使用插座充电的电动巴士，每次充电需耗时二至四小时，并能行驶200至300公里。

勿洛和武吉班让巴士转换站各有两个受电弓，巴士车长只要把巴士停在指定车位后，按下驾驶盘一旁的按钮，经系统确认后，就能启动充电过程。充电期间，为安全起见，巴士必须启动驻车制动器。充电完毕，受电弓会自动收起。

指定车位安装了柱子，协助巴士车长停车，确保车顶和受电弓的位置对齐。车位前方也有显示灯，绿色代表充电设备完好，能使用；红色代表设备故障或关机；闪蓝灯则代表正在充电。

交通部长易华仁今早到武吉班让巴士转换站视察电动巴士的充电设施。他受访时说，陆交局将评估不同的充电科技，而一个稳定状态的方案可能是插座充电和受电弓两科技的相结合。

问及我国何时会购买下一批电动巴士，易华仁说，现有巴士车队有一定的使用周期，要是太早把巴士撤出车队将是种浪费，当局也得承担亏损。因此现阶段，电动巴士的数量虽不多，但收集到的数据和资料将有助未来的采购决定。

他也指出，早前投入运作的插座充电巴士在行驶里程方面都达 到制造商提供的技术规格。对比柴油驱动巴士， 电动巴士碳排放减少约五成。电动巴士每公里的能源费用也下滑约五 成。

根据2040陆路交通发展总蓝图，到了2040年，所有公共巴士车队将采用更洁净能源。

据陆交局早前提供的资料，60辆电动巴士全面投入运作后，巴士的碳排放量每年将减少约7840吨，相等于1700辆私家车一年的碳排放量。