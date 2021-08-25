雷蛇扭亏为盈 上半年净利3130万美元

（早报讯）本地电子游戏配件制造商雷蛇（Razer）今天发布首半年业绩，截至2021年6月底，集团半年净利为3130万美元（4242万新元），扭转去年同期的1770万美元净亏。

集团营收为7亿5200万美元，创下历来新高，同比增加68.02%。

集团表示，营收创历来新高，主要是需求强劲、硬件业务市场领导地位及服务分部持续增长，扭亏为盈则原因是收益大幅增长、毛利率持续扩张及生产力提高。

集团在美国、欧洲及亚太地区的游戏周边设备市场保持领先优势。市场对雷蛇毒蝰8KHz鼠标和雷蛇猎魂光蛛V2模拟光轴键盘等产品有强劲需求，使这些产品在商业上大获成功。鉴于市场对于设计小巧的无线游戏设备需求日增，因此雷蛇进一步扩大其无线产品组合，推出一系列获得高度评价的多功能产品。

集团的软件业务继续获得增长动力，截至6月底，总账户数目按年增长约50%至约1.5亿个。截至2021年6月30日，每月活跃用户增长逾51.4%。有关增长主要由于游戏、电竞及直播活动增加，推动我们的软件产品平台强劲增长。集团说，它会继续采取措施进一步加强用户体验，并提高用户对雷蛇生态系统的忠诚度。

雷蛇在香港上市，截至下午1时，它的股价报1.90港元，上扬3港分或1.60%。