水淹至胸口 脚踏车骑士苦中作乐

昨天（8月24日）一场暴雨导致全岛各处淹水，在武吉知马山骑车的脚踏车骑士也难逃一劫，受困在山中水深及胸的“池塘”中，一些骑士苦中作乐，竟模拟起参加铁人三项的赛事。

面簿群组Sg Road Vigilante今日上传一则帖文，指这起事件发生在昨天，地点是武吉知马山的越野脚踏车道。

照片显示，大雨过后水淹没了部分武吉知马山的脚踏车道，一名身穿红衣的男骑士尝试抬起脚踏车涉水离开。行至较深处，男骑士甚至需要游泳才能通过，实在是举步艰难。

当事人说，“我们尝试通过淹水区，但水位太深，根本触碰不到地面，只好放弃并返回高处等待水位退去。”

有一则视频显示，受困于山中的骑士苦中作乐，竟然模拟参加铁人三项的赛事。一名灰衣男子在水里畅泳，到了岸上时，扶起一旁的脚踏车准备开始骑行。一旁拍摄视频的朋友甚至模仿赛事解说员，实时进行解说。

相信这些受困的骑士，都在等待水位退去后，才安全地离开武吉知马山。

贴文引起网民的关注，不少人留言提醒骑士不应在大雨天外出骑行，以免酿成意外。网友Nick指骑士明知道现在是雨季，全岛各处随时会发生突发性淹水，应该待在家里。网友Mervin则道，“这种情况山中也有蛇出没，非常危险。”