携逾15万现金入境未申报 日籍董事罚6000元

日籍公司董事想移民本地，将日本家中保险箱清空，手提包里携带总值超过15万新元的现金入境我国，但未经申报，被判罚款6000元。

被告是40岁的日本籍男子折田孝平（译音），案发时是一家公司的董事，他面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。

案情显示，被告于2019年6月9日早上6时55分，在没有向有关当局申报的情况下，带着1203万8000日元及942新元（即相等于约15万2235元新元）的款项，从日本入境我国，被移民与关卡局人员揭发。

被告抵达樟宜机场第二搭客大厦时，移民与关卡局人员检查被告的手提包，发现一个白色信封中装着大叠日元钞票，进一步检查后，也在被告的钱包和手机壳中发现一些新元。

被告在接受调查时称，他知道需要申报这些外币，但不经意间忽略了。被告表示这些日元是他年薪的一部分，称这笔钱是打算用来支付在本地念书的6岁及9岁孩子的学费，以及他获得本地永久居民权后的家庭开销。

律师求情时说，这笔钱大部分是被告的薪水，原本收在他大阪住家的保险箱里。由于被告打算申请本地永久居民，想在本地定居，他打算出租房子，因此把保险箱里头的现金全拿在手上，而抵达本地时，不清楚该如何申报。

法官下判时表示，被告在本地居住超过四年，还想申请永久居民，应该事先了解法律。法官最终判被告罚款6000元。