一牙科诊所不当报销津贴被终止CHAS资格

（早报讯）惹兰苏丹一家牙科诊所因不当报销社保援助计划（CHAS）津贴，参与该计划的资格将被终止。

卫生部今天（8月25日）发文告说，当局去年底对位于金皇商业大厦（Sultan Plaza）一楼的Rafflesia Dental Surgery进行的审计显示，该诊所严重违例，包括数次在没有提供文件证明不当报销CHAS津贴，或要求报销比收据款项更多的金额。

当局本月5日向诊所发出通知，表示将终止诊所的CHAS资格。通知将于本月28日生效。卫生部也已将此案交由警方进一步调查。

终止CHAS资格意味，诊所再也不能代表病患申请CHAS津贴。卫生部说，受影响的病患可考虑到附近其他获得CHAS资格的牙科诊所看诊。

卫生部鼓励对账单有任何疑问地病患积极联系他们的医生和牙医。CHAS卡持有者、建国一代和立国一代也能通过CHAS网站（www.chas.sg）的“MY CHAS”页面，或拨打CHAS热线1800-275-2427，检查在他们名下做出的CHAS津贴报销。

如果发现自己名下有任何可疑或不寻常的CHAS津贴报销，可拨打1800-225-4211联系卫生部，或电邮MOH_QSM@moh.gov.sg。

卫生部也提醒医疗保健业者维持高水准的专业操守，并遵守《道德准则与道德指导原则》。

卫生部说，当局严正看待这类违规行为，必要时也会毫不犹豫采取执法行动，包括将违规的医疗保健业者交给相关的专业委员会处理。