眼科诊所遇网袭 超过7万名病患个人资料被非法读取

（早报讯）本地私人眼科诊所系统遭勒索软件袭击，超过7万名病患的个人资料被不明人士非法读取，诊所正同卫生部和网络安全局调查这起事件。

根据私人眼科诊所Eye & Retina Surgeons（ERS）今天（8月25日）发出的文告，诊所今年8月6日遭遇网袭，位于乌节林荫道康健医药专科中心（Camden Medical Centre）诊所的服务器和多个电脑终端受影响，伊丽莎白诺维娜医院诊所的电脑系统则不受影响。

诊所指出，事故涉及7万3466名病患的个人和临床资料，包括姓名、住址、身份证号码、联系方式等。不过，病患信用卡和银行资料并未遭到黑客读取，诊所目前也没有发现病患的个人资料遭公开，并将密切留意。

由于病患医药记录被存储在其他云端系统，该系统没有遭到袭击，因此并未泄漏。诊所服务没有受到影响，电脑系统也已恢复。

诊所正在通知受影响的病患，并对事故表示遗憾。诊所重申，严格看待病患隐私，将竭尽所能确保病患资料的安全。

就这起事件，诊所已向警方，个人资料保护委员会（PDPC）和网安局的电脑紧急反应组（SingCERT）备案。诊所聘用信誉优良的供应商来提供和管理电脑系统，也使用适合的防毒软件。诊所因此将同网络安全专家和有关当局继续探讨如何避免类似事件。