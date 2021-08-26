（早报讯）美国三大股指继续收高，纳斯达克指数上涨0.15％。道琼斯工商指数和标普500指数，分别上升0.11％和0.22％。

市场在美国举行杰克逊霍尔全球央行会议之前采取谨慎态度，加上世界各地暴发新一轮冠病疫情引发对全球经济复苏前景的担忧，本地股市横摆作收。

新加坡海峡时报指数昨天小跌0.13点，收报3107.49点。

今天值得关注的股票如下：

1.优联燃气（Union Gas）将以7500万元全面收购优联能源集团（Union Energy Corporation）旗下三家专门供应液化石油气（LPG）的子公司。

2.澳洲集团（AusGroup）转亏为盈，取得120万澳元（118万新元）的全年净利，得益于营运效率提高和得到澳大利亚政府的补助；全年营收则下滑25.6%至1亿9510万澳元，主要是因为冠病造成客户延后项目。

3.房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）昨天闭市后发出盈利预警，表示预料截至6月底的上半年业绩会蒙受亏损，主要是因为实现了脱售独资子公司的减值损失。

4.力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）披露，印度尼西亚的额外七个零售商场和两个零售空间重新营运。

5.惠胜置地（Hatten Land）获得新加坡交易所的批准，延迟公布2021财年业绩和举行2021财年常年股东大会。

6.全美世界（Best World）已向新交所监管公司（SGX RegCo）申请进一步延迟公布今年第二季财务报告，因为集团审计师还没完成2020财年财务报告的审计工作。