调查：仅5%收银员更愿处理现金付款

（早报讯）在现有薪金的基础上，本地一家连锁超级市场15间分店的112名收银员当中，只有5%的收银员更愿意处理现金付款，近8成收银员更愿意处理银行卡付款，另外16%则没有偏好。

新加坡国立大学的一项研究显示，超市收银员在处理现金时面对更大压力，因此他们希望有每天多一元五角的更高薪金作为精神补偿。

带领这项研究的国大学商学院策略与政策系教授方博亮说，收银员在接收现金以及找还零钱时需要消耗不少脑力。除此之外，如果收银员出错，导致总售卖金额与收银机里的现金总数不一致，还须自掏腰包补上差额。这些都会造成收银员在工作时面对更大压力。

研究首先参考20个国家的现金使用率以及收银员的薪金，发现两者有显著的相关性，现金使用率较高国家的收银员薪金普遍比其他国家高。

根据此观察，研究团队调查本地一家连锁超级市场15间分店的112名收银员，发现其中79%在现有薪金的基础上，更愿意处理银行卡付款。只有5%的收银员更愿意处理现金付款，另外16%没有偏好。

在更愿意处理现金付款的收银员当中，他们希望得到额外薪金的中位数是每月多37元五角，即每天多一元五角，占平均月薪2100元的1.8%。

研究也发现，本地、较年轻或更愿意承受风险的收银员，他们希望得到的额外薪金补偿更低。

方博亮教授认为，本地收银员或能够更好地和消费者沟通并获得信任，因此在处理现金付款时不会面对那么大的压力，他们希望获得的额外薪金也就更低。较年轻收银人员可能因为头脑清晰，处理现金付款时更得心应手，同样愿意获得更低的额外薪金补偿。此外，部分收银员不介意现金付款所带来的风险，更愿意接受较的薪金补偿。

方博亮教授说：“研究显示，员工的工作心态因工作环境而异。他们在低压力的情况下更愿意接受较低的薪金。当雇主在安排员工的工作职责时，可通过自动化等方式提高员工的福利，在节省人工成本的同时也提高服务质量，让消费者获益。”