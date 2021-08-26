新加坡生态基金第二轮征集提案 新增资助类别将简化申请程序

（早报讯）新加坡生态基金展开第二轮提案征集活动，新增的资助类别将为较小型的社区项目提供最多1万元资助，并简化申请程序。获选的申请者只须向评估委员会汇报构思，无须提呈计划书。

永续发展与环境部长傅海燕今早（8月26日）受邀出席日本光学机器制造商理光（Ricoh）一年一度的“环保行动日”论坛，并在发表主旨演讲时作出上述宣布。

为促进环境永续发展，永续部去年11月推出总额5000万元的新加坡生态基金（SG Eco Fund），支持公众、企业和非政府机构推动创新的可持续发展项目，例如减缓气候变化、减少废弃物以及保护自然和生物多样性。基金以共同出资的形式提供援助，获批准的项目将获得最多80％津贴，顶限为100万元。

永续部今天宣布增设名为“萌芽”（Sprout）的资助类别，为较小型的社区项目提供最多1万元资助，以鼓励更多基层团体申请基金。申请和评估程序也将进一步简化，“萌芽”申请者在征集活动截止的两个月内就会得知结果，比其他申请所需的四个月来得快。

申请者必须是住在新加坡的18岁以上新加坡公民或永久居民。提案必须能改善环境或促进环境可持续发展，让社区可参与其中，并且未获其他政府款项资助。

第二轮提案征集活动从即日起开放申请，10月17日截止。有意申请者可上网www.mse.gov.sg/sgecofund了解详情。