大部分感觉被社会孤立年长者与家人同住

（早报讯）感受到被社会孤立（social isolation）的本地年长者中，绝大多数和家人同住。一项新加坡国立大学的研究显示，虽然独居老人与社会脱节的概率较高，但所有感觉被社会孤立的年长人士之中，接近八成（78.8%）和伴侣或孩子一起住。这些年长者中，有26%没有感受到来自伴侣或孩子的精神支持。

这项研究由新加坡国立大学杨璐龄医学院许恩佩教授，以及文学暨社会科学院副教授冯秋石领导。许恩佩教授在今天（8月26日）的媒体会上说：“社会支持包括了情绪上和心理上的的互动，很多本地年长者和孩子以及伴侣一起住，即便满足了基本需求，如果缺乏可以说话和倾诉的对象，可能会让人感受不到社会的支持。”

逾160名受访年长者认为，身边没有任何人可以给予他们精神上的支持，这包括家人、亲戚和邻居。

这项研究的数据源于《新加坡华人健康调查》第三次的跟进调查，于2014年至2016年间进行。有1万6943人参与研究，年龄介于61岁和96岁之间。其中，约六成为女性。

研究将社会脱节定义为一个人没有社交，也缺乏情感和实体方面的互动，包括在遇到困难时是否有人可倾听诉求，以及一星期内是否有与家人以外的群体接触超过一小时。

结果显示，年长者不论是否与他人同住，都会因低教育程度、认知功能障碍、自评健康状态较差、抑郁，以及日常生活受到某种限制等个别因素，导致他们无法维系与他人的关系，或进行有质量的互动。

冯秋石副教授说，人口老龄化和家庭规模缩小等趋势，导致社会孤立的挑战日趋显著，尤其是独居的年长男性，以及那些与家人同住但健康不佳的年长者。“除了政策制定者和社工，我们也应该鼓励年轻民众多加关注年长父母的需求，这不仅限于提供经济援助。”