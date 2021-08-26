淡马锡分手术和N95口罩

（早报讯）淡马锡基金会今日起向公众派发免费口罩，多个派发地点今天一大早就出现人龙。为了让年长者不必等太久，好些超市决定提前开始发口罩。

淡马锡基金会从今日（8月26日）起为每户家庭分发50个手术口罩和25个N95口罩。公众可到全岛超过130个派发地点领取口罩，包括凯德集团旗下的15个商场，以及部分大型超市。

记者今早走访多个派发地点时发现，在派发时间前，已出现均由年长者形成的人龙，不少派发地点因此提前派发口罩。

位于义顺第725座的昇菘超市原计划在上午9时开始分发口罩，但记者8时30分走访现场时，已有公众领取口罩。

同样的，在大巴窑7巷第4座的昇菘超市本也因陆续有公众前来询问，便决定将发放时间由上午9时提前至8时。

该分店的副店长胡瑞旺（24岁）受访时说：“7点多就有不少公众询问能否领取口罩，我们于是将派发时间提前一个小时。”

另外，为鼓励环保，淡马锡基金会早前发布的文告指出，派发地点不会提供袋子，并建议公众自备袋子。

据记者观察发现，大部分的公众都有自备袋子。但对未自备袋子的公众，不同的派发地点有不同的应对方式。

位于实龙岗NEX购物中心的职总平价超市和大巴窑7巷第4座的昇菘超市皆在公众忘了带的情况下提供塑料袋。

胡瑞旺说：“几乎90％的人都有自备袋子，那些没有带的公众事先不知情，而且他们大多是年长人士，因此我们就直接提供他们袋子。”

另一方面，位于兀兰长堤坊（Causeway Point）的冷藏超市在10时开始派发口罩，到了10时30分，渐渐出现多达30人的队伍。因此，为加快派发的速度，工作人员决定将所有口罩装进袋子，派发给排队的公众。凯德集团旗下的碧山第八站客户服务柜台则一律不提供公众袋子。

这是淡马锡基金会第五次分发免费口罩，但是首次分发一次性医用口罩。不少公众认为，相较于可循环使用的口罩，一次性的医用口罩更好。

黄赛金（71岁，餐厅服务员）说，一次性的医用口罩有更高的防护作用。“之前分发的可循环使用的口罩洗久了会有异味，而且我们工作时容易出汗，因此一次性口罩更卫生且方便。”

但对于此次分发的N95口罩，多数公众表示应该不会使用。陈丽萍（62岁，柜台人员）说：“我从未使用过N95口罩，但应该不会用它。平时戴可循环的布料口罩说话时，顾客就经常无法听清我说的话。如果戴N95，我可能需要更大声说话了。”

另一名公众陈开城（75岁，退休人士）也说：“听说N95口罩很难戴，因此我应该不会使用它，除非需要去高风险的地区。”

此次为期一个月的口罩分发活动从今日开始，直至下月26日结束。

在此期间，公众只须提供新加坡能源集团（SP Group）账单或账户号码，便可到凯德集团旗下的特定商场，以及大型超市如昇菘、百美、职总平价超市、冷藏公司（Cold Storage）和巨人超市（Giant）领取口罩。

淡马锡基金会提醒，并非所有商场和超市都参与本次口罩发放。公众可先上网stayprepared.sg/masks查看最靠近的派发地点、时间与存货量，以免白跑一趟。

此外，参与派发活动的15个凯德集团商场中，也有11个提供数码排队系统，公众可通过getq. capitaland.com网站先领取排队号码，以节省现场排队的时间。