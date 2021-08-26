（早报讯）许多中小企业在数码转型过程中往往不清楚下一步该如何发展，政府推出施工建设与保运维修业数码化蓝图，帮助业者了解在不同阶段适用的数码解决方案。

施工建设与保运维修业（Process Construction & Maintenance，简称PCM）为能源、化学、半导体和制药业者提供建设、维修等服务。由于业者需要具备专门机械和专业技能，因此采用适合的数码工具非常重要。

新加坡企业发展局（ESG）、新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）和石油化工业协会（ASPRI）联合推出的施工建设与保运维修业数码化蓝图（PCM Industry Digital Plan）包含数码蓝图和数码培训蓝图两个部分。

前者推荐中小企业在不同的数码进程阶段可采用的数码解决方案，包括人力资源关系系统、库存管理系统、项目管理和工作安排手机应用等数码工具。后者则是配合个别数码解决方案的员工培训计划。

数码蓝图把数码转型进程分三个阶段：刚展开数码进程的起步阶段、扩大使用范围的第二阶段，以及采用高科技生产工具的第三阶段。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在网络推介仪式致辞时说，数码化转型听起来可能很复杂，但只要企业勇敢踏出第一步，政府一定会提供协助以帮助大家更好地应对多变的未来。施工建设与保运维修业数码化蓝图将会引导企业，无论规模大小，采纳适当的数码科技，推荐适合各层员工的培训课程，让他们按部就班掌握技能。

若包括施工建设与保运维修业数码化蓝图，政府至今已推出19个针对不同领域的数码化蓝图。