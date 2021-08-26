疑不满前方货车停太近 男子拔挡风镜雨刷泄愤

相信不满前方货车停得“太靠近”，男子为了“出气”泄愤，竟拔掉对方后挡风玻璃上的雨刷。

面簿页面“Sgfollowall”前天（8月24日）上载一段约44秒长的行车记录器视频，内容显示一名男子不知何故将一辆货车后挡风玻璃上的雨刷拔掉。

贴文并没有注明事发日期、时间或地点，但从视频中可见，事件相信发生在一座组屋底层卸货区的停车位。

一名戴着眼镜，穿着黑色T恤和长裤的男子从自己停着的货车旁走到前方的货车后面，然后突然伸手使劲将货车后挡风玻璃上的雨刷拔断，丢弃在一旁。

男子过后怒气冲冲回自己的货车上，然后一进一退数次后，才把货车开出停车位，扬长而去。

殊不知，这一切都被货车后方的行车记录器拍了下来并流传到网上。

网民一面倒谴责男子的行径，认为他的行为非常无聊。不少网民也猜测男子相信是不满前方货车停的太“靠近”，所以一怒之下才拿雨刷来出气。

网民Johnny Min Laseh就调侃说，男子拆掉雨刷后，才有空间把自己的货车开出停车位，“没有想到一个小小的雨刷，原来竟能够阻碍一名司机将货车开出停车位。”

其他网民也指出，幸亏前方货车装有行车记录器才拍下这一幕，不然车主回来后都不知道发生什么事。

网民Tony Toni则说：“情商很重要，做人应该三思而行，不然到头来吃亏的是自己。”