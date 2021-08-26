22年前强奸女儿现又非礼外孙女 男子坐牢33月

昔日狼父今成狼外公！22年前因强奸女儿坐牢挨鞭，如今又因非礼外孙女被控，清洁工昨日（8月25日）认罪后被判坐牢33个月。

这名色欲熏心，不知悔改的清洁工现年65岁。他曾在1999年4月6日面对87项控状（其中包括强奸年仅14岁的亲生女儿），最终认下两项非礼罪、两项性侵罪和两项强奸罪，被判坐牢12年及12下鞭刑。

时隔22年，被告再次出现国家法院，又再面对九项控状，包括非礼罪、侮辱女性尊严罪和性剥削未满18岁少女。他昨日承认其中四项罪行，余项交由法官下判时一并考虑。

基于被告是受害者的外公，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

被告和妻子住淡滨尼一间二房式组屋，16岁的外孙女（受害者）不时会到他家过夜。

2019年10月至去年3月13日之间，被告三次非礼外孙女，两次要外孙女为他手淫（但遭拒绝），一次在外孙女面前自慰。他也曾在这期间给外孙女看色情片，并对她说出侮辱性的话，如说要舔她的私处等。

被告第一次非礼外孙女时，家中只有祖孙俩，被告的妻子已经外出工作。被告见外孙女在客厅沙发上躺着，突然上前亲吻她，抓她的手为自己手淫，完事后还交代她不要告诉外婆。

外孙女因为害怕被告，因此没敢把事情告诉任何人。