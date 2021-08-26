偷小学女生衣物 青年被判缓刑监视21个月

19岁青年情迷小女生，一个月内八次偷同一名小学女生校服和内衣裤，每次偷走衣物后便到楼梯口当场自慰，事后将衣物藏在干式消防立管内，警方起获50多件衣物及衣架。

这起事件发生在去年9月3日至10月2日期间。案发时被告未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。

被告共面对四项偷窃罪和一项抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令的罪状，控方以其中两项提控，余项将由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年9月3日下午3时许，被告抵达事发组屋乘电梯上了8楼。他注意到一单位外正在晾衣服，包括两件校裙、两条体育课的短裤、一件学校的上衣和一件体育服。

被告从晾衣杆上取走这些衣物，沿着楼梯上到了10楼，在楼梯口开始触摸和嗅偷来的衣物，并用来自慰。事后，他将衣物藏入干式消防立管内。

晚些时候，该单位女佣发现衣服不见，便告知雇主，雇主报警。经警方查阅该组屋一带的电眼画面后，发现被告在那里徘徊。

被告于10月2日被捕，他承认偷了上述的衣物，也承认了之前曾七次偷另一单位的女性衣物，并以同样的方式藏入干式消防立管内。警方在此发现50多件校服、内衣裤以及衣架，共价值近220元。

被告被捕后不知悔改，换地点干案，到另一组屋两度偷另一名小学女生的衣物。

被告于昨日（8月25日）被判缓刑监视21个月，需做50小时的社会服务，晚上10时至清晨6时之间不得外出，必须接受电子监控一年，或至入伍服役为止。他也需接受相关的治疗和心理辅导。