串谋失信470万元公款 老会计和伴侣双双坐牢

77岁老会计深陷投资骗局，为获取1300万元“回报”，与74岁伴侣私吞客户存款并挪用公款超过470万元，最终“血本无归”，二人昨日（8月25日）分别被判6年和2年监禁。

《新明日报》早前报道，男被告李建荣案发时是一间会计事务所的管理合伙人，该公司董事施乐英（即女被告）则是李建荣的长期伴侣。

男被告自上世纪90年代起做海外“投资”，他相信他所投资的钱都交给“美国政府机构”管理，多年来为了汇款给国外一个托管户口。他在2014年至2016年期间，三次挪用近40万元公款，还从负责管理的一名客户的遗产中挪走约123万8000元。

男被告得知投资“回报”已达约1300万元，只要再支付一笔钱就能拿到该回报。他找女被告求助，后者在4个月内，九次从客户的银行账户擅自挪用约307万元（226万美金）。男被告拿到钱后按照指示，把钱汇至一个位于菲律宾的“托管户头”，却始终没有收到任何回报。

客户过后在提款时发现账户资金不足，报警处理，二人分别面对六项和一项失信控状。警方经调查后，发现李健荣陷入了预先付款的骗局。

控方认为，男被告严重失信，尽管挪用的钱并非用于个人生活，但被告作为财务专业人士，依然决定冒险，用他人钱财进行“赌博”。

法官也表示，尽管男被告也是受害者，精神报告也指他患有适应障碍和超价观念障碍（Overvalued ideas disorder），干扰了判断，不过被告作为从业40多年的会计，仍痴迷于投资骗局，令人费解。

法官也指，虽然被告即将年满78岁，但依然无法逃过监禁。至于女被告，法官认为她也是财务专业人士，理应知道自己的行为是严重错误。法官最终同意控方要求，判男被告坐牢6年，女被告坐牢2年。