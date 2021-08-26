建筑商陷财务困难 五个预购组屋项目近3000个单位工程暂停

（早报讯）负责武吉班让、武吉巴督、马西岭和西海岸近3000个预购组屋单位建筑工程的Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd因遭遇财务问题，上周五起暂停这些工程。建屋发展局目前正与Greatearth紧密合作，尽可能尽快引进新承包商完成剩余工程。但由于须更换承包商，工程可能将进一步延误。

建屋局今天（8月26日）回复《联合早报》询问时证实，Greatearth已通知当局，尽管政府已经提供协助，但该公司因财务困难，将无法完成所负责的五个预购组屋项目。

受影响的预购组屋项目分别是位于武吉班让的Senja Ridges（230个单位）和Senja Heights（552个单位）、武吉巴督的Sky Vista（257个单位）、马西岭的Marsiling Grove（1246个单位）和西海岸的West Coast Park View（697个单位）。这五个项目原本预计于今年第四季至2023年第二季之间逐步竣工。其中预计最早竣工的是Senja Ridges，原预计最迟今年底竣工。

国家发展部长李智陞几个月前已指出，政府收紧边境管制，大大加剧了建筑业的人力短缺问题，原本已延误六至九个月的预购组屋项目，因此预计将进一步推迟三个月竣工。

因此以上五个预购组屋项目，估计竣工期已受疫情影响被迫延误。此次建筑商出状况，再次导致建筑工程受延误。

建屋局指出，当局已探讨可采取的有哪些措施，协助Greatearth克服财务上的挑战，但Greatearth仍旧没有所须财力继续运营。当局目前已安排承包商应对这个突发状况，包括在新承包商接手前，看管受影响工地，在工地进行害虫管理等。

建屋局也已联系受影响屋主告知他们情况。在委任新承包商接手并拟定建筑工程时间表后，当局也会通知屋主修订后的竣工期。受以上情况影响，暂时无法找到替代住宿的屋主，可联系建屋局，当局会尽力协助这些屋主。