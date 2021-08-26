新交所建议强制挂牌公司发布气候报告和董事会多元化政策

（早报讯）新加坡交易所监管公司（SGX Regco）发布新监管蓝图，建议强制挂牌公司在它们的可持续发展报告中作出气候相关披露，以及强制它们制定董事会多元化政策并在常年报告作出披露。

监管公司建议，规定挂牌公司的可持续发展报告须经过鉴证，以及规定所有挂牌公司的董事须接受一次性的可持续发展培训。它们也须在年报披露董事会多元化政策的有关目标、计划和达成目标的时间表，并在2022年开始的财年，开始采纳年报的这些新规定。

新交所监管公司首席执行官陈文仁发布消息时指出，气候变化的影响很可能会越来越严重，只有大家齐力即刻和大规模的减少温室气体排放，才有机会逆转形势。这是新交所提出气候报告建议的原因之一。

监管公司建议分阶段实行强制发布气候报告：在2022年开始的财政年，所有挂牌公司依据“不遵守就须解释”的原则发布气候报告；在2023年开始的财年，强制规定一些领域的挂牌公司发布气候报告，而其他领域的公司可继续“不遵守就须解释”；在2024年开始的财年，强制规定更多领域的挂牌公司发布期货报告，其余继续“不遵守就须解释”。

陈文仁说：“一些行业领域属于比较碳密集型，因此与其他行业相比，气候风险对它们的影响更为显著。因此，这些行业应该是最早进行气候披露的行业之一。”

可持续发展报告的鉴定，可由内部审计师、外部审计师或独立的鉴定服务供应商进行，审计范围至少应包括鉴定有关数据是否准确和完整。内部审计师进行鉴定的可持续发展报告，必须和年报一样，在财政年结束后四个月内发布。若是由外部审计师鉴定，则可以在财政年结束后五个月内发布。

永续发展与环境部长傅海燕说：“气候风险越来越受投资者关注。与气候相关的信息披露让公司证明它们正在为气候变化的挑战做准备。我鼓励公司利用这个机会，对其业务的未来给予利益相关者信心。”

新加坡金融管理局助理局长（资本市场）林端利表示，新监管蓝图“有助于提高投资者对可持续投资的信任”，并让新交所挂牌公司涉足全球越来越庞大的可持续投资资本。

监管公司的公主咨询活动即日展开，9月27日截止。