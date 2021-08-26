亚股疲弱及市场情绪谨慎 海指周四微涨0.06％

（早报讯）亚太股市今天（8月26日星期四）表现疲弱，新加坡股市横摆作收，投资者谨慎看待美国股市周三再创新高并等待美国央行方面的更多消息。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天闭市报3109.42点，仅微涨1.93点或0.06％。

美国联邦储备局主席鲍威尔预定本周较后将在年度的杰克逊霍尔研讨会（Jackson Hole Symposium）演讲，市场关注鲍威尔透露的任何有关逐渐削减刺激经济力度的线索。投资者期待该局保证不会匆忙收紧政策，否则将触发资金从新兴市场流出。

分析师指出，为谨慎起见，投资者可能获利卖出。在本地傍晚闭市后，美国三大股指的期货依然小幅下跌。东京股市周四闭市微涨0.06％，冠病疫情使投资者态度继续谨慎，因担心经济增长受影响。悉尼和首尔股市下跌0.50％和0.58％，香港则下跌1.08％。中国科技股今天下跌，结束之前连续几天的强力回弹，投资者对科技股面对的政策风险仍有顾忌。

本地股市因此谨慎，徘徊在3100点水平。整体股市交易量跌至仅13亿9000万股，总值仅10亿零100万元。下跌股以258只远远超越上升股的181只。

海指成份股20只下跌，6只上升，但海指获得银行股以及怡和控股（Jardine Matheson）等重量级成份股上涨的支持下，成功守在3100点以上。星展集团控股（DBS）劲扬1.13％至30.50元；怡和控股涨0.57％至56.35美元；大华银行（UOB）涨0.08％至26.01元。

牛奶国际（Dairy Farm）强劲扬升2.31％至3.55美元，是涨幅最大的成份股；扬子江船业（Yangzijiang）涨1.21％至1.67元，交易量5880万股，交易总值8283万元全场居冠。

单是这五只成份的上涨，便抵消了另外20只成份股下跌带来的压力。

其他个股方面，博纳产业（Propnex）股价劲涨4.35％，闭市报1.92元。该公司今天中午发布消息说，它与老虎证券（Tiger Brokers）和星融公司（SingCapital）签约合作，以加强其销售团队和PropNex Friends社群及客户的财务能力。