我国A330运输机今晚出发 助美载送从阿富汗撤离人员

（早报讯）新加坡今晚将派出A330多用途添油运输军机，支援美国从阿富汗撤离人员的行动。由77名新加坡武装部队人员组成的团队，此行将协助把目前已转移到卡塔尔的人员载送至德国或其他接收国。

美国政府本周接受了我国提出的援助后，我国派出的团队今晚将乘坐空军部队A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）从樟宜空军基地出发，他们包括机长、机组人员、工程师和新加坡陆军安保人员等。

国防部长黄永宏医生今晚（8月26日）到空军基地为我国人员送行。他在事后接受媒体采访时，表扬团队在48小时内就整装待发，相信他们会顺利完成任务。

团队今晚将飞往卡塔尔接载等待撤离的近200人，把他们送到德国的基地，过程料历时21个小时。团队之后会继续往返德国和卡塔尔，尽可能协助撤离更多人员。

黄永宏说，当务之急是保护撤离人员和其他民众的安全，而新加坡为这次的人道援助作出了直接贡献。“我们无法想象这些被迁移的人民因为阿富汗的局势而正面对的恐惧与震惊，但让我们比较欣慰的是，新加坡武装部队能透过参与此次任务，为一些被迁移的家庭与个人提供更安稳和安全的未来。”

李显龙总理本周一与美国副总统哈里斯共同主持记者会时，宣布新加坡会派出A330多用途添油运输军机，协助美国执行从阿富汗撤离人员的任务。随后发言的哈里斯对李总理的提议表示感激，并说美方期待就这些问题进行后续讨论。