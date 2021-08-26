KTL环球审计师发现财务报告潜在有欺诈

（早报讯）KTL环球（KTL Global）被审计师发现涉及子公司Bluegas私人有限公司的贸易应收账项有异常，财务报告潜在有欺诈。

潜在欺诈发生时，Bluegas私人有限公司的管理层是KTL环球前任总裁刘长胜（Liu Changsheng，译音）和首席财务官黄明春（Wong Ming Chun，译音），Bluegas公司的董事则是刘长月胜和殷查理博士（Dr. Charlie In）。刘长胜在7月31日已辞去Bluegas管理层和董事的职务。

刘长胜在7月31日同时辞去KTL环球总裁职务。

KTL环球周四（8月26日）透露，董事会审计委员会已收到公司的法定审计师的审计报告。审计师在报告中透露发现财报有潜在欺诈并涉及所指的Bluegas贸易应收账项的异常活动，总计70万美元。

董事会和审计委员会与新交所监管公司进行咨询后，聘请了Deloitte & Touche金融顾问服务公司，负责对发定审计师报告中提出的关注事项进行独立检讨，并将直接向审计委员会和新交所监管公司报告。公司也聘请了律师事务所担任法律顾问，以处理所涉及的法律事项。公司也采取了一些措施，保障公司和小股东的利益，包括暂停黄明春的首席财务官职务。

KTL环球是收到审计师RT LLP有关上财年业绩的一些审计事件的报告后，于8月15日向新交所申请延后发布业绩，并在8月17日宣布把股票暂停交易转为停牌，以准备发布该报告的新消息。KTL环球目前仍在新交所观察名单中。