周五开盘可关注的股票

（早报讯）阿富汗喀布尔国际机场发生爆炸，中东局势陷入不确定，美股三大指数周四结束五连涨，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.58%，道指跌0.54%。
新加坡海峡时报指数昨日闭市报3109.42点，仅微涨1.93点或0.06％。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 康福德高（ComfortDelGro）进军新西兰陆路交通市场，获得价值11亿3000万元的合约，在奥克兰经营铁路服务。这个竞标过程长达12个月，康福德高和澳大利亚铁路营运和维修公司UGL Rail Services的合资公司Auckland One Rail赢得合约。这项合约于明年1月16日开始，为期八年，有机会延长。
- 新加坡交易所（SGX）发行2亿5000万美元的票据，票息率1.234%，2026年到期。
- KTL环球（KTL Global）的审计师指出，在审计过程中发现一家子公司有潜在欺诈行为，包括不寻常的资金转移、可疑的贸易应收款项。
- 飞龙集团（Fragrance Group）的私有化献议从8月27日延长到9月10日，收购方已获得95.8%的股权。
- Alliance Healthcare集团的一名医生受到人力部调查，考虑到预估的法律费用，集团将为截至6月底的财年拨出32万元准备金。
- 房地产发展商国浩房地产（GuocoLand）截至6月底全年净利劲增48％至1亿6910万元，营收微跌9％至8亿5370万元。集团每股盈利13.52分，每股净资产值3.60元。董事会建议派发每股6分的年终股息；2020财年为7分。
- 豪利控股（Oxley Holdings）截至6月底全年业绩转亏为盈，取得1310万元净利，这是考虑到已终止业务的4000万元亏损；集团前年净亏2亿8060万元。
- 永泰控股（Wing Tai）截至6月底下半财年净亏同比减少21％至1320万元，营收同比增16％至2亿1800万元。不过，它全年净利同比飙升173％至4360万元，营收同比增24％至4亿6140万元。董事会建议派发每股3分的年终股息，去年是年终股息3分加特别股息2分。
- 创新科技（Creative Technology）截至6月底全年集团净亏减少56％至770万美元（1040万新元），销售额增38％至8450万美元。集团每股亏损0.11美分，每股净资产值1.25美元。