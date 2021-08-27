周五开盘可关注的股票

（早报讯）阿富汗喀布尔国际机场发生爆炸，中东局势陷入不确定，美股三大指数周四结束五连涨，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.58%，道指跌0.54%。

新加坡海峡时报指数昨日闭市报3109.42点，仅微涨1.93点或0.06％。

以下是今日开盘可关注的股票。