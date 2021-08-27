耶鲁－国大学院明年停止收生 将与国大博学计划整合成立新学院

（早报讯）新加坡国立大学将自设学院提供博雅教育，集现有耶鲁-新加坡国大学院和博学计划的特点，明年8月开课的新学院将录取多达500名学生。

耶鲁-新加坡国大学院继续办课，直到今年入学的新生于2025年毕业。耶鲁-国大学院是国大与美国耶鲁大学自2011年起联办，我国首个提供博雅教育的学院。

国大今天（8月27日）宣布成立新学院，表示将延续耶鲁-国大学院，以及国大博学计划（University Scholars Programme，简称USP）的专长为学生提供更完善的跨学科博雅教育。

还未定名的新学院首届可提供500个学额。新生先修读集人文、科学、技术、工程与数学（STEM）等跨学科的共同课程。

保留博学计划的特点，学生可灵活从国大各学院选择主修、第二主修、副修等，毕业文凭由所属院系颁发。学生也能有寄宿型学习体验。

新学院的策划委员会由高级常务副校长兼教务长何德华教授领导，并包括耶鲁－国大学院、耶鲁大学、USP等代表，将向各方包括耶鲁－国大学院、USP师生和校友收集反馈。新学院的更多详情将在明年第一季公布。

文告引述美国耶鲁大学校长苏必德教授（Peter Salovey）说，耶鲁对耶鲁－国大学院的成绩感到自豪，这是两所顶尖学府共同成立寄宿型博雅学院的创举。

国大校长陈永财教授指出，耶鲁－国大学院和USP发展为新的学院将集两项课程的专长，让学生从跨学科博雅教育获益，为学生开拓更多发展渠道。耶鲁大学将为新学院的成立扮演顾问角色。