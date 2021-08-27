“会聚@樟宜”660间客房暂时改为社区护理设施

（早报讯）位于新加坡博览中心的“会聚@樟宜”在3月初接待商务旅客约三个月后，自5月底以来因疫情反复一直暂停服务，该设施660间客房本周起逐步改为社区护理设施，预计为期半年。

“会聚@樟宜”（Connect@Changi）设在新加坡博览中心的第7和第8展厅，主要是作为商务旅客短期逗留与办公的场所，3月初正式迎来第一批商务旅客。商务旅客在逗留期间不必隔离，入境前后和逗留期间须接受检测。

不过，该计划推行约三个月后，于5月28日我国进入高警戒解封第二阶段时暂停运作。

卫生部长王乙康昨天发布面簿贴文说，鉴于边境管制措施还未放松，“会聚@樟宜”将改为新用途，第7展厅本周起已经转为社区护理设施，第8展厅则从下个月开始。

两个展厅共有660间客房转为新用途。据《海峡时报》报道，这些客房将改为社区护理设施用途至少六个月。

“会聚@樟宜”客房转为社区护理设施后，王乙康说，我国如今有七个社区护理设施，可以容纳超过5500个健康情况良好或患有轻症，无需太多医疗照顾的冠病病患。

他指出，这意味着，如果疫情恶化，这些社区护理设施将提供较好的缓冲，可避免本地医疗系统不堪负荷。

其他六所社区护理设施位于白沙职总D'Resort度假村、大士南、宏茂桥工艺教育学院原址、洛阳公务员俱乐部、观明医院，以及悦乐圣淘沙酒店。