碧山巴士转换站设临时用餐区让车长吃饭

（早报讯）自碧山巴士转换站出现感染群后，新捷运就在该巴士转换站设立用餐区，让巴士车长打包之后，来一个空气更流通的地方吃饭。但记者观察，不少巴士车长还是选择在附近咖啡店解决一餐。

自碧山巴士转换站员工于8月14日成为感染群后，新捷运便在巴士转换站内设立室外用餐区，分开休息与用餐的场所。

记者昨早（8月26日）走访碧山巴士转换站时发现，室外用餐区设在休息室边，就在转换站的办公室附近，共有15个座位，每张桌子只有一张椅子，且均有约1米的距离。巴士车长们只能单独用餐。

一名许姓女巴士车长受访时说，室外用餐区是约在上周，巴士转换站出现确诊病例后才设立的。“以前，我们可以在附近的休息区进食。现在，公司要求我们在里面必须戴口罩，连喝水都不可以。”

另一名巴士车长也说，自从巴士站出现感染群后，由集装箱改造的休息室大门就必须打开，也不能在内用餐。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲回复zaobao.sg询问时说，为让空气更流通，新捷运在碧山巴士转换站设立户外的用餐区。“我们将用餐区与休息区区分开来，以便在遵守安全管理措施的同时，也能让巴士车长有一个更舒适的环境。”

但记者发现，不少巴士车长仍选择到附近的咖啡店与食堂用餐。

许姓女巴士车长说，只要时间允许，她会在咖啡店堂食。“公司没有强制要求我们在用餐区用餐，因此我不常去。”

位于巴士转换站附近的碧山13街第511座的金山岭美食中心茶水摊助手王美琪（52岁）说，自碧山巴士转换站员工成为感染群后，她并未发现巴士车长堂食的次数有减少。“虽然来外带饮料的巴士车长有增加。但据我观察，还是很多巴士车长来这里堂食。”

在碧山13街第514C座咖啡店的一名不愿具名菜饭摊贩也说，近一两个星期，他认为巴士车长前来堂食的人数与往常一样。

碧山巴士转换站感染群昨天新增两起确诊病例，目前有21起病例。