25万名6岁及以下公民孩童9月中起获200元儿童培育户头填补额

（早报讯）下个月中起，约25万名6岁及以下的新加坡孩童将通过儿童培育户头，获得一次过的200元填补额。

财政部和社会及家庭发展部今天（8月27日）发布联合文告宣布上述消息。

文告指出，这项儿童培育户头（Child Development Account）填补，是今年财政预算案中宣布透过9亿元的家庭援助配套帮助本地家庭付孩子教育开销，所提供的额外支援一部分。今年5月，7岁至20岁的新加坡学生已经通过教育储蓄户头或中学后延续教育户头，获得同样的200元填补额。

这笔200元填补额将从下个月中起直接存入孩童的儿童培育户头。家长如果还未给孩子开设儿童培育户头，最迟必须在明年6月30日前设立户头，孩子才能获得这笔200元的填补额。

儿童培育户头的款项可用来支付孩童的教育和医疗费用。这包括注册的学前中心、特别教育学校，以及提供早前介入服务的中心等教育开销；家长也能用户头的款项支付辅助科技器材、医院、诊所、药房及眼镜店等服务的开销。

家长可上网：go.gov.sg/listofai，查询儿童培育户头款项可用来支付哪些教育及医疗机构的费用。

公众若有疑问，可拨打婴儿花红热线：1800 111 2222，或上网：go.gov.sg/bbo，使用“Ask Jamie”虚拟助手服务查询详情。