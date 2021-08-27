汤东线第二阶段明天启用后 繁忙时段每五分钟一趟列车

（早报讯）地铁汤申—东海岸线第二阶段明天通车后，繁忙时段的列车间隔时间暂定为五分钟，非繁忙时段则是每九分钟一趟。

陆路交通管理局今天（8月27日）发文告说，乘客增加后，他们会再检讨繁忙和非繁忙时段的列车间隔时间。 地铁繁忙时段的列车间隔时间一般介于两到三分钟，非繁忙时段一般介于五到七分钟。

汤东线全长43公里，分五个阶段通车，第一阶段的三个地铁站，即兀兰北、兀兰和兀兰南已在去年1月底投入运作。第二阶段明天正式启用，六个地铁站包括春叶、伦多、美华、光明山、汤申路上段和加利谷站。

第一阶段去年投入运作后，由于只有三个地铁站，繁忙时段每10分钟一趟列车，非繁忙时段则是每15分钟一趟。

陆交局说，下来几年，随着汤东线更多阶段启用，沿线居民前往市中心时，可通过地铁更快更直地接抵达目的地的。陆交局将观察乘客出行模式的变化，尤其与汤东线重叠的巴士服务，必要时做出调整，以优化巴士网络，将资源调派到其他有需要的地方。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和交通部长易华仁今天在美华站为汤东线第二阶段主持开幕，也试搭地铁到汤申路上段站。前基础建设统筹部长兼交通部长许文远也受邀出席开幕仪式。

汤东线第一和第二阶段九个地铁站都启用后，约10万住户只须步行不到10分钟就能到地铁站。乘客的车程时间也会缩短。例如，新民居民到共和理工学院的车程可从之前的50分钟减半到25分钟；美华居民过去要搭巴士和地铁才能到裕廊东，全程约60分钟，下来搭地铁就能抵达，车程即只需40分钟。