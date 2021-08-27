国家公园局首次利用嗅探犬侦测非法野生动物走私品

（早报讯）为对抗非法野生动物交易，国家公园局首次利用嗅探犬，在边境探测经常被贩卖的野生动物及其产品，包括象牙和穿山甲鳞片。

国家公园局野生动物管理高级署长吕福明博士在今天（8月27日）的媒体会上指出，藏匿违禁品的方式越来越多元，比如将象牙隐藏在冷冻生鲜或决明子后面，因此边境须要加强侦测能力，以应对不断变换的形势。

狗的嗅觉比人类敏锐1万到10万倍，它们组成的K9小组将在边境关卡检验货物和行李箱，辅助射线照相扫描系统等已有的检测方式。

这是国家公园局为取缔非法野生动物交易所推出的举措之一。

国家发展部长李智陞今天出席野生动植物法证中心开幕时说，作为国际贸易枢纽，新加坡会严厉看待这个问题，通过整体政府多方的应对框架，以及和海外伙伴的合作，为全球对抗非法野生动物贸易尽一分力。

法证中心也将与知名美国保育生物学家瓦塞尔（Samuel K Wasser）教授合作进行两项研究，分别通过起获象牙之间的遗传连锁关系，以及穿山甲的遗传图谱，来辨别它们的家庭关系和来源地，协助调查作案手法和罪犯网络。

另一方面，我国下个月起将全面禁止售卖象牙和象牙制品，商家也不能公开展示含有象牙的商品。违例者可被罚款每件象牙制品1万元（总额不超过10万元），或坐牢最长1年，或两者兼施。