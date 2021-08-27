国家公园局首次利用嗅探犬侦测非法野生动物走私品

文 /
尹云芳

摄影 /
陈来福

发布 / 2021年8月27日 2:02 PM

经过训练的嗅探犬能侦测出入境我国的货运箱和行李是否藏有象牙和穿山甲鳞片等违禁品。（陈来福摄）
经过训练的嗅探犬能侦测出入境我国的货运箱和行李是否藏有象牙和穿山甲鳞片等违禁品。（陈来福摄）

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（早报讯）为对抗非法野生动物交易，国家公园局首次利用嗅探犬，在边境探测经常被贩卖的野生动物及其产品，包括象牙和穿山甲鳞片。

国家公园局野生动物管理高级署长吕福明博士在今天（8月27日）的媒体会上指出，藏匿违禁品的方式越来越多元，比如将象牙隐藏在冷冻生鲜或决明子后面，因此边境须要加强侦测能力，以应对不断变换的形势。

狗的嗅觉比人类敏锐1万到10万倍，它们组成的K9小组将在边境关卡检验货物和行李箱，辅助射线照相扫描系统等已有的检测方式。

这是国家公园局为取缔非法野生动物交易所推出的举措之一。

国家发展部长李智陞今天出席野生动植物法证中心开幕时说，作为国际贸易枢纽，新加坡会严厉看待这个问题，通过整体政府多方的应对框架，以及和海外伙伴的合作，为全球对抗非法野生动物贸易尽一分力。

法证中心也将与知名美国保育生物学家瓦塞尔（Samuel K Wasser）教授合作进行两项研究，分别通过起获象牙之间的遗传连锁关系，以及穿山甲的遗传图谱，来辨别它们的家庭关系和来源地，协助调查作案手法和罪犯网络。

另一方面，我国下个月起将全面禁止售卖象牙和象牙制品，商家也不能公开展示含有象牙的商品。违例者可被罚款每件象牙制品1万元（总额不超过10万元），或坐牢最长1年，或两者兼施。

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