出现感染群 武吉班让一咖啡店九摊位暂关

武吉班让一咖啡店出现感染群，咖啡店今早仍照常营业，11个摊位有9个暂时关闭。

根据卫生部昨晚（8月26日）发出的文告，本地新增三个新感染群，其中一个是位于武吉班让万吉路（Bangkit Road）第257座的咖啡店。该咖啡店目前共计三起病例，其中两起是昨晚新增病例。

记者今早走访，发现该座有两家相距不远的咖啡店，都属咖啡店集团八达岭，形成感染群的是其中一家有11个摊位的咖啡店。记者发现摊位中有九个暂时关闭，只有饮料摊与西餐摊位继续营业。其他暂时关闭的摊位相信因为与确诊病例有密切接触而须要隔离，继续营业的两个摊位则从别处调职员来替工。

饮料摊女助手林秀华（63岁）说，她原本是在班丹花园的咖啡店工作，昨晚被通知暂时来该咖啡店帮忙。

“除了我，还有另一名从隔壁咖啡店过来帮忙的女助手。隔壁与这个咖啡店同属一间公司。我不担心因为已接种疫苗。”

另一名不愿具名的咖啡店摊位负责人（34岁）说，他原本就在这里工作但因为前五天清假没有上班，所以无需隔离。

隔壁咖啡店则没有受影响，照常营业。其中面摊头手梁先生（35岁）表示，听经理说如果感染群病例增加，他们这边的咖啡店也可能须要暂时关闭。“我昨晚8时打烊时还看到咖啡店照常营业，岂料今天就出现感染群，摊贩也须要隔离。”

另一名不愿具名的女助手则说，出现感染群的咖啡店昨天照常营业，所有摊贩照常做生意，只有板面与经济米粉没营业。

据了解，该咖啡店通常营业到晚上11时。

咖啡店集团八达岭控股私人有限公司执行董事郭观堡今午受询时证实，确诊的病例来自西餐，鱼汤与饮料摊的三名摊贩。其他摊贩则在进行隔离。