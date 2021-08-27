令日做逾17小时还挥拳打伤 女雇主虐佣监9周

女佣几乎每天工作超过17小时，女雇主却不满女佣手脚慢，不仅让女佣深蹲，某次更气得猛推烫衣板，导致烫衣板砸中女佣的脚后，还挥拳打伤女佣。

这名雇主努胡妲（38岁），她昨天（8月26日）承认一项蓄意伤人的控状，另一项则交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢九周。

受害者是来自印度尼西亚的娜妮（32岁），她从2018年1月29日开始在被告家当女佣，平时除了做家务和煮饭，也得照顾被告两岁至15岁的孩子。

女佣一般从凌晨5时30分工作至晚上11时，前后超过17个小时，月薪590元。

根据案情，被告不满女佣手脚慢，经常会责骂女佣。若女佣表现出疲态，被告就会指示女佣深蹲。

2019年6月，女佣在客厅烫衣服时，被告再次责骂女佣，还猛推烫衣板砸中女佣的脚，女佣痛得当场大哭。被告还挥拳打女佣的左手臂和左眼，接着指示女佣到厕所自行清洗伤口。

律师代为求情时指出，被告当时只是一时情绪失控才会对女佣动粗，女佣事后已原谅被告。

律师也说，被告已赔偿3450元给女佣补偿她所承受的痛苦，也包括女佣六个月的薪水。

法官马文德下判时表示，虽然被告声称自己经常把深蹲当运动，但在女佣的立场其实是一种惩罚，加上被告对女佣暴力相向，对女佣造成一定的身心创伤。