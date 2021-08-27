周末来临前市场谨慎 海指周五跌0.9％

（早报讯）市场等待美国央行主席今晚备受瞩目的政策演讲、美国隔夜股市从高处回跌，加上阿富汗紧张局势造成油价上涨，令亚太股市今天（8月27日星期五）在周末来临前表现疲软，新加坡股市领跌，交投淡静，本地银行股挫跌给予海峡时报指数最大压力。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数开盘跌破3100点水平后欲振乏力，闭市报3080.73点，全天跌28.69点或0.92％，全周跌0.71％，创下三周连跌。新加坡闭市时，美国三大股指的期货回涨0.2％至0.3％；悉尼、东京和香港股市则各跌0.13％、0.36％以及0.03％；首尔和上海股市各涨0.17％和0.59％。布伦特原油期货价本周已涨超过10％，目前报每桶71.76美元。

IG市场分析师荣达（Kyle Rodda）说，目前有三件事在削弱市场情绪，包括阿富汗恐袭后华尔街市场的疲软，投资者对中国未来可能的监管打击感到紧张，以及美国杰克逊霍尔研讨会。

美国联邦储备局主席鲍威尔将于本地晚上10点在及杰克逊霍尔研讨会上发表讲话。联储局决策者以往经常利用这一会议为其未来政策提供指导。

整体股市今天交易量跌至仅10亿零600万股，是今年来最低，整体交易总值则微增至10亿零500万元。上升股207只，下跌股275只。海指成份股多达24只下跌，仅5只上涨，1只持平。股价下跌较大的成份股，基本上对油价和利率展望较敏感，因此阿富汗紧张局势和有关美国央行政策收紧的消息可能刺激它们的股价或成为获利卖出的理由。星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）各跌1.31％、1.27％和0.86％，闭市报30.10元、25.68元以及11.55元。

康福德高（ComfortDelGro）今天股价涨1.88％，闭市报1.63元，是涨幅最大的海指成份股。它今早宣布进军新西兰陆路交通市场，获得价值11亿3000万元的合约，在奥克兰经营地铁服务。这也是该集团第一次进军海外地铁市场。

康福德高是通过集团和澳大利亚铁路营运及维修业者UGL Rail Services公司的各持一半股权的合资公司Auckland One Rail，在长达12个月的竞标中赢得合约。合约于明年1月16日开始，为期八年，有机会延长。

扬子江船业（Yangzijiang）今天股价跌2.40％，闭市报1.63元，是跌幅最大的海指成份股。胜科工业（Sembcorp Industries）、新航（SIA）、凯德集团（CapitaLand）和新翔集团（SATS）股价各跌2.03％、1.70％、1.56％和1.46％。

在淡静的股市，胜科海事（Sembcorp Marine）以7396万股的交易量位居活跃股榜首，股价跌1.08％，闭市报0.092元，连续第三天处在不到10分的历史低位。