未检查顾客接种状态就允许堂食 三家食肆被令关闭10天

（早报讯）未检查顾客的疫苗接种状态就允许他们入场，并且允许未完成接种的顾客堂食，本地三家食肆被令关闭10天。另有七家食肆因违反安全管理措施，被令关闭10天至30天。

永续发展与环境部今天（8月27日）发文告说，政府机构过去一周加强取缔，检查了近700家餐饮场所和超过2500名公众。

因违反疫苗接种差异化安全管理措施，被令关闭的三家食肆是：

布连拾街（Prinsep Street）的No Name Bar

惹兰勿刹路207号的正正文志记猪什汤大王

客来富街（Clive Street）的Bigg Boss

其中，No Name Bar违反多项措施，包括拖延执法人员入内、未确保顾客遵守聚会人数限制、未检查顾客的接种状态就允许他们入场，以及没有为顾客实施SafeEntry访客登记。

因违反安全管理措施被令关闭的七家食肆是：

布连拾街的Bar-beque

马可新路（Magazine Road）的Haru

大成坊（Tai Seng Point）的Beer Belly Lok Lok Bar

明苑（Ming Arcade）的Chips Café and Bar

三龙路（Sam Leong Road）的Glassy Junction Pub & Restaurant

诺里士路（Norris Road）的Lotus@Norris

吉真那路（Kitchener Road）的Thalappakatti Restaurant

这七家食肆的违例行为包括播放音乐、在晚上10时30分之后卖酒和允许顾客饮酒、未减少员工和顾客之间的互动，以及未确保各组顾客之间保持至少一米的安全距离。

另有一家食肆和10名公众，因违反安全管理措施被罚款。这些公众在堂食时没有遵守聚会人数限制，停止吃喝时也没戴上口罩。

位于乌节路国际大厦（International Building）内的TCC未确保顾客保持至少一米距离，被罚2000元。这是该食肆第二次违例。

永续部提醒，餐饮业者和食客都应该严格遵守安全管理措施，以保障社区的安全。“政府会继续加强稽查工作，并且采取严厉的执法行动。”