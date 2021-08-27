康盛医疗集团转亏为盈

（早报讯）由于医院诊治的病人增加，康盛医疗集团（Thomson Medical Group）集团截至6月底全年业绩转亏为盈，从前财年的净亏9943万元，转为上财年的净利1424万元。集团每股盈利5.4分，每股净资产值2.14分。

康盛医疗集团今天（8月27日）闭市后发布业绩时说，集团全年营收增长11.2％至2亿4040万元，来自医院和专科服务的营收分别增长4.0％和23.9％。营收增长主要是因为整体病患诊治量（patient load）上扬以及平均账单金额增加，业务正从冠病19的冲击中复苏。

在新加坡，营收增长进一步是因为管理外劳宿舍的血清（serology）检测和隔离设施以及三个疫苗接种中心取得的额外收入。在马来西亚，由于处理病例更加密集，营收继续增加。

康盛医疗集团执行董事兼总裁黄长彦医生说：“新加坡是集团的主要市场，占营收的接近四分之三。经济逐步重启尤其有助非必需服务，这类服务去年受到严重影响，因为鉴于大流行，病人延后接受治疗。”

“管理层谨慎乐观看待东南亚市场的展望，区域人口日益富裕以及人口因素将推动对私人医疗的需求。我们良好的现金情况将支持我们投资于核心服务并借助科技使本区域病人更容易获得医疗服务。”

黄长彦医生表示，集团将往海外市场扩充。在马来西亚，它的Thomson Hospital Kota Damansara的有400个病床的新楼已竣工，并已获得入伙准证。新楼预期在年底投入运营。

鉴于集团强劲的盈利和盈利率，董事会建议派发每股现金1.5分的年终特别股息。集团前财年并没派息。

康盛医疗集团今天股价跌2.30％，闭市报8.5分。