教育部和考评局更新全国考试安排 考试前提供温书假

（早报讯）为确保从9月15日开始的全国考试能安全进行，同时让更多学生应考，教育部和新加坡考试与评鉴局更新考试安排，包括规定受影响考生接受抗原快速检测和聚合酶链反应检测。学校在考试前也会给学生温书假，减低冠病传播风险。

根据教育部和考评局今天（8月28日）发布的文告，与去年一样，确诊感染冠病、接获隔离令以及履行居家通知的学生不能应考。

为了让更多学生应考，当局也更新考试安排，让受影响学生在接受冠病检测后应考。因同住成员接获隔离令或在家中履行居家通知而放缺席假的学生，必须接受定期抗原快速检测（简称ART），若检测结果呈阴性，才能应考。他们每两天必须在学校或考场接受检测，直到缺席假结束为止。

因同住成员出现流感症状、聚合酶链反应检测结果未出炉而获准缺席（approved absence）的学生，须接受一次的抗原快速检测，若检测结果呈阴便可应考。他们可以在家中使用自助检测仪进行检测，并在考试前通知校方检测结果。收到卫生部的“健康风险警告”（Health Risk Warning）或须接受强制检测而获准缺席的学生，则须通过聚合酶链反应（PCR）检测才能应考。

小六离校考试的考生若须在学校或考场接受抗原快速检测，应由家长陪同，协助进行检测。家长也可同意让孩子在他人的监督下，自行进行检测。

学校提供温书假

学校和考场也会继续实施一系列的安全管理措施，如为考生量体温、确保考生之间的座位保持至少1.5米距离、教室内的考生不可超过30人等。同时，放缺席假或获准缺席的考生则会在另一间教室进行考试，人数只限10人以内。

跟去年一样，学校在考试前会给学生温书假，减低传播风险。若家里的环境不利于学习，学生可回到学校温书，老师也会在校内给予学生指导。

温书假

小六考生9月25日至29日

O水准考生 10月13日至17日

N水准考生 9月4日至12日（学术源流），10月1日至3日（工艺源流）

A水准考生 11月3日至7日

不可应考的学生：

确诊感染冠病

接获隔离令

接获居家通知

须接受定期抗原快速检测，结果呈阴才可应考：

曾和确诊病例有所接触但没有接获隔离令而放缺席假的学生

同住成员接获隔离令而放缺席假的学生

同住成员在家中履行居家通知而放缺席假的学生

自行进行一次抗原快速检测，结果呈阴才可应考：

家中6岁以上成员出现流感症状而获准缺席的学生

聚合酶链反应检测结果呈阴才可应考：

收到卫生部的“健康风险警告”（Health Risk Warning）或须接受强制检测而获准缺席的学生

康复后、聚合酶链反应检测结果呈阴才可应考：

因急性呼吸道感染（ARI）症状而放病假

康复后、自行抗原快速检测结果呈阴才可应考：