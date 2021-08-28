专家预计更多巴士转换站会出现冠病病例

（早报讯）本地目前已出现五个巴士转换站感染群，累计病例近百起。受访传染病专家认为，病毒在巴士车长之间传播可能与他们在同一场所内用餐、在各转换站内近距离接触等因素有关。专家预计，下来还会有更多巴士转换站形成感染群。

在过去两个星期，碧山、盛港、大巴窑、榜鹅和金文泰巴士转换站分别出现多起确诊病例，被列为感染群，累计病例已有99起。其中大巴窑巴士转换站感染群的累计病例最多，截至昨天中午有29起。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案主任林方源副教授受访时说，巴士转换站出现病毒传播，可能由数个原因造成，这包括员工使用同个用餐区、一些巴士车长可能同住，以及车长在转换站内近距离接触等。

“接下来很可能有更多巴士转换站形成感染群，要阻断传播链的方法是必须确保所有的巴士车长都已接种冠病疫苗，为没有出现症状的车长和转换站员工进行检测。”

林方源说，设备上的辅助如在巴士安装高效空气过滤器、设立屏障以隔开车长和乘客等，是否能对传播情况有所帮助也值得探讨。

传染病专家梁浩楠医生也认为，巴士转换站内可能出现超级传播事件，再加上人们在转换站内的警觉心较低，导致病毒扩散。“这就像是裕廊渔港的感染群一样，病毒从渔港传播至巴刹，现在则是从巴士转换站扩散至其他的巴士转换站。”

梁浩楠说，下来预计有更多巴士转换站形成感染群，同时也有将病毒传播给乘客的风险存在。“这个风险肯定是有的，但与病毒共存，意味着的是我们会感染冠病的风险，我们应该关注的是死亡病例。”

巴士车厂抽烟区设隔板 转换站食堂只准员工堂食

根据卫生部文告，昨天新增的金文泰巴士转换站感染群，共有七起病例。

据一名在金文泰巴士转换站工作的车长表示，有越来越多车长染疫，自然让其他车长感到担心。他自己则会更加小心，在转换站时尽量不会与人长时间交谈，也尽量不集中待在同一个地点太长的时间。

车长休息期间用餐或吸烟时，可能让病毒有机会传播。从即日起，所有全国交通工友联合会食堂将划为员工用餐区，直至另行通知。只有值班的公共交通工作人员可在食堂内堂食。公众可继续到食堂打包食物，但不能堂食。

此外，巴士车厂的抽烟区据知也设了隔板，让车长站在格子里吸烟，减少接触。

形成感染群的五个巴士转换站之间有互通的巴士。穿行于盛港巴士转换站和榜鹅转换站之间的是前进新加坡（Go Ahead Singapore）的83号路线巴士，穿行于盛港转换站和大巴窑转换站之间的则有新捷运的159号和1 63号路线巴士，新捷运的156号路线巴士则穿行于盛港和金文泰。新捷运的50号路线巴士往来碧山与榜鹅之间。不过，当局目前未将这五个巴士转换站归为同一个感染群，它们之间是否有关联仍需进一步的调查。