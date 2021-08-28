总统府国庆开放日 访客分四个时间段进场

（早报讯）时隔逾一年半，总统府今日再度对外开放。为了避免群聚，当局也采取一系列的安全管理措施，包括分四个时间段让已领票的公众分组入场，也须佩戴不同颜色的手腕带。

总统府上次对外开放是在去年农历新年大年初二（2020年1月26日）。之后，因受冠病疫情的影响，总统府仅透过虚拟导览方式进行开放。

今天的开放日是总统府在疫情暴发后，为庆祝国庆日，首次对外开放。此次的开放日原定于8月1日，但因我国重回高警戒解封第二阶段而推迟。

为了管控人潮，开放日仅允许持有于５月份在网上预订劳动节和开斋节开放日免费门票的公众入场。

开放日共派出4000张门票，开放时间为上午9时至下午5时。当局以四个时间段将公众分组。每组访客须严守所分配到的游览时间段，只能在规定的两小时内参观总统府，并须戴上不同颜色的手腕带作为标记。国家公园局也安排了约40名职员与义工在场，确保访客遵守安全措施。

虽然今天的开放日只允许公众参观户外园区，表演和导览活动也被取消，但访客都十分珍惜这次的参观机会。

曾在总统府任职22年的前警务人员侯华风（68岁）与女儿、女婿和三个孙子一同到访总统府。他受访时说，想通过这次参观与孙子们分享他在这里工作的趣事。“我曾于1971年至1993年在这里工作，今天看到总统府出现了很多美好的变化，像是增添了新花园，又能与孩子和孙子们一同故地重游，我感到十分开心。”

来自日本，现已是本地永久居民的樱井（音译，40岁，建筑业）与老婆孩子一家四口到访总统府。他说，自己是在4月份从日本的报章上看到总统府开放日的消息，便决定申请，让孩子了解更多关于新加坡的历史。“除了对日本花园感兴趣，孩子们都被总统府壮观的建筑给吸引了。”