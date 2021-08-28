汤东线第二阶段启用 公众跃跃欲试

（早报讯）地铁汤申－东海岸线第二阶段今天正式通车，公众跃跃欲试，大多乘客反映新地铁线缩短了车程，有些甚至考虑日后到汤申路上段用餐时，减少开车，转搭地铁。

王姓乘客（76岁，退休者）今早和丈夫与大伯一同探索汤东线。她说：“我们住兀兰一带，每次要到光明山祭拜祖先时，总是相当麻烦。要先搭地铁到碧山，再转巴士才能到达，现在就很方便。”

“车厢内的显示屏现在有华文字，对我们这些看不懂英文的老人家很好。新地铁一切都好，只是列车走动时，车厢内比其他地铁线吵。”

王文良（47岁，生意人）约两年前搬到新民一带，家楼下就是光明山站，今早和家人试搭地铁到汤申路上段吃午餐。

他说，虽然不会放弃拥车，但下来会更常搭地铁，例如到汤申路上段用餐时。“这一带停车位有限，要是停在附近的私人公寓，每次收费10元左右。有了地铁，当然是搭地铁，只是一个地铁站距离，省了我的停车烦恼。”

他也提到，妻子在拉柏多公园一带上班，搭公交需要至少一个半小时。“她现在还在家办公，但之后要是回办公室，少了搭巴士到碧山地铁站的部分，车程可以减少至少30分钟。”

汤申路上段商家受访时说，由于地铁线刚开，暂时还没看到人潮明显增加。

甘榜山鸡的职员邓宝仪说：“我们早上10时30分才开档，主要还是熟客上门，新面孔是有，但不多，可能10个顾客里面，一两位是新的。人潮估计要到下午晚上才比较明显。”

汤东线第二阶段共有六个地铁站，包括春叶（Springleaf）、伦多、美华、光明山、汤申上段和加利谷站。该阶段原定去年12月前启用，但因冠病疫情耽误工程进度，两度延后通车。首班列车今早约5时50分驶进加利谷站 。

今天启用后，约10万住户只须步行不到10分钟就能到地铁站。