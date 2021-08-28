杜尼安路部分路段将垫高 以缓解武吉知马淹水问题

（早报讯）近期大雨不断，导致武吉知马一带多次发生突发性淹水，在大型的沟渠排水改善工程竣工之前，公用事业局将动工垫高杜尼安路的部分路段，工程预计会在三个月内完工，以在短期内缓解该区的淹水问题。

公用事业局今天（8月28日）发文告，就杜尼安路（Dunearn Road）本月24日发生的突发性淹水问题，说明下来将采取的防洪措施。

公用局指出，淹水的杜尼安路路段介于森那美中心（Sime Darby Centre）和住宅区明才园（Binjai Park）之间，是个已知的淹水热点，本周二的一场暴雨导致武吉知马沟渠排水能力不胜负荷，沟渠水位暴涨溢出马路。

发言人说，当局已正在进行工程来改善这一带的排水系统，射靶场路（Rifle Range Road）到惹兰甘榜彰德（Jalan Kampong Chantek）的一段900米长的水渠正在拓宽及加深，这项工程2019年动工，预计最迟2024年首季完工。到时将能加强该区的防洪能力，减少突发性淹水发生。

在上述工程竣工前，公用局将为杜尼安路的450米路段进行垫高工程，缓解淹水风险，工程预计最迟今年11月完工。

公用局指出，过去10年来，当局已投入巨额加强武吉知马路上段一带的抗洪能力，2013年扩建了介于第六道和惹兰甘榜彰德之间的武吉知马沟渠；2019年耗资3亿元的武吉知马第一分水渠改善工程竣工，排水能力提高了三成。

这两项工程显著降低了武吉知马路（介于惹兰甘榜彰德与美柏道（Maple Avenue）和杜尼安路（从瑞士俱乐部路（Swiss Club Road）到第六道）的淹水风险。武吉知马第一分水渠翻新后也能应付增强的降雨量。

本月24日发生突发性淹水的上游地段，在有关工程竣工后也能有效降低淹水风险。

“在公用局不断改善新加坡的排水基础设施以提高防洪能力的同时，由于土地限制，要不断扩大排水渠以应付每一场极端降雨，不是总是可行的。我们有一套全面的洪水管理策略，包括通过广泛的水位传感器网络和闭路电视系统，监督路面情况以及沟渠和水道的水位。”